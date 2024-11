FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo la vittoria contro il Verona, la Fiorentina chiude al meglio il campionato prima della sosta legata alle Nazionali collezionando la sesta vittoria consevutiva in campionato. Per chi è rimasto escluso dalla Nazionale, oggi non ci sarà nessuna sessione di allenamento al Viola Park. Palladino ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra e gli allenamenti riprenderanno in settimana.