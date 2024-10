FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non c'è un attimo di pausa per la Fiorentina, subito al lavoro il giorno dopo la vittoria casalinga contro i New Saints. Domenica al Franchi arriva il Milan e la squadra di Palladino ha già messo da parte i tre punti europei contro i gallesi, proiettandosi al prossimo impegno di campionato. Motivo per cui già oggi, alle 17, scenderà in campo al Viola Park per la consueta seduta d'allenamento verso la partita.