FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

La Fiorentina riprende il suo cammino orfana dei giocatori partiti per le proprie nazioni d'origine per onorare gli impegni con le rispettive rappresentative. La squadra viola, agli ordini di Vincenzo Italiano, si radunerà al centro sportivo "Davide Astori" nel pomeriggio, più precisamente alle ore 15:00, per una seduta di allenamento a porte chiuse.