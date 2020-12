FIORENTINA-HELLAS 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

17.00 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

16.58 - Una partita molto più fisica che bella finisce in parità, con l'arbitro Fourneau unico vero protagonista. Un rigore dubbio per parte e Miguel Veloso e Vlahovic hanno realizzato le reti del match.

90' +4' - E FINISCE QUI! Fiorentina e Verona pareggiano 1-1.

90' +3' - Possesso palla della Fiorentina che però non trova spazi in avanti.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Mancino dalla distanza di Dimarco, che non colpisce bene. Palla direttamente fuori.

86' - Esce anche uno stanchissimo Castrovilli. Al suo posto Cutrone.

85' - Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Borja Valero.

84' - Milenkovic! Forse la prima vera occasione del secondo tempo, con il serbo che salta sopra Dawidowicz da due passi ma colpisce male. Palla fuori di un soffio.

83' - Ennesimo fallo di Magnani su Vlahovic, ma anche questa volta l'arbitro non estrae cartellini.

82' - Amrabat si fa mangiare da Ilic a centrocampo, ma il neo-entrato sbaglia l'imbucata per Yeboah. Esce Dragowski e fa suo il pallone.

80' - Dalla parte opposta la difesa viola lascia passare Ruegg, che per fortuna calcia debolmente. Palla a Dragowski.

79' - Tiro pericoloso di Amrabat, bloccato però da Vlahovic.

78' - Altro cambio nel Verona: dentro il 2002 Yeboah, fuori Zaccagni.

75' - Giallo per Prandelli, che manda a quel paese l'arbitro per un fallo fischiato a Vlahovic.

72' - Vlahovic mette in mezzo un pallone pericoloso, sul quale però è attento Ceccherini che copre l'inserimento di Callejon.

71' - Dragowski molto bravo in uscita a centro area. Toglie le castagne dal fuoco per la Fiorentina.

70' - Doppio cambio nel Verona: entrano Ilic e Ruegg, escono Lazovic e Tameze.

69' - Giallo per Igor che trattiene Colley e lo stende.

67' - Salva Dragowski su Lazovic! Ottima combinazione Colley-Lazovic, con l'esterno gialloblu che si trova tutto solo davanti al portiere polacco: muro sul tiro e palla in corner.

66' - Pare essere in grado di continuare Igor, mentre il gioco riparte. Con un fallo di Magnani su Ribery.

64' - Sembra più una partita di rugby che di calcio. Ennesimo contatto, questa volta è Igor a restare a terra.

62' - Fourneau sta continuando a sembrare in estrema difficoltà. Fischia un fallo a Ribery dopo che due giocatori del Verona si sono scontrati da soli.

61' - Ancora gioco fermo per un calcio preso da Castrovilli. Lazovic ha colpito il piede del numero 10 viola, che dopo qualche secondo si rialza.

60' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Barreca, Venuti e Bonaventura, entrano Callejon, Lirola e Biraghi.

59' - Amrabat sparacchia alta una buona occasione dopo un'azione offensiva di Vlahovic.

56' - Magnani! Anticipa Venuti ed Amrabat ma per fortuna colpisce male il pallone da due passi. Conclusione che esce a lato, ma che brivido per Dragwoski.

55' - Pericoloso in contropiede l'Hellas Verona, dopo qualche minuto di possesso palla viola. Pezzella costretto a fermare con le cattive Colley.

50' - Altro cambio nel Verona: entra Magnani al posto di Gunter.

48' - Venuti prova un tentativo velleitario, sparando in curva un mancino da fuori area.

46' - Batti e ribatti nell'area dell'Hellas, che si conclude con la difesa scaligera che allontana.

45' - RIPARTE LA SFIDA! Con un cambio nel Verona: esce Salcedo, entra Colley.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' +2' - Ancora gioco fermo per un problema occorso a Dawidowicz. Si è giocato veramente pochissimo in questo primo tempo.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

43' - Punizione pericolosa di Miguel Veloso, sulla quale la difesa viola fa buona guardia. Palla che termina sul fondo.

40' - Per adesso il vero protagonista del match è l'arbitro Fourneau, che sta prendendo decisioni discusse più o meno da tutti,

38' - Barreca tenta un doppio cross. Il primo respinto a centro area dalla difesa scaligera, il secondo deviato in corner.

34' - Il giallo se lo prende invece Ceccherini, forse vendicandosi dopo i colpi subiti. Botta aerea a Vlahovic che resta a terra.

33' - Rischia il secondo giallo invece Bonaventura, che salta sbracciando. Fourneau questa volta lo grazia.

32' - Ammonito Juric che ha protestato dopo un contatto non fischiato Amrabat-Gunter.

30' - Una partita difficile da commentare. Non bella dal punto di vista tecnico, ma le due squadre ci stanno mettendo grinta.

27' - Giallo per Dimarco dopo un contrasto duro dell'esterno del Verona. Pestone e ammonizione giusta.

25' - La Viola vanifica un'occasione da corner con Castrovilli che cerca Barreca dopo la respinta, ma l'esterno è in posizione di fuorigioco.

22' - Fiorentina che sembra aver preso un po' di coraggio dopo il pareggio. Ora le due squadre si equivalgono dal punto di vista del possesso palla.

19' - Conclusione pressoché identica a quella con il Sassuolo, Vlahovic spiazza il portiere e fa 1-1!

19' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! VLAHOVIC NON SBAGLIA!

18' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Gunter entra in area su Vlahovic spalle alla porta. Fourneau indica il dischetto.

18' - Pallonata di Castrovilli su Tameze nel tentativo di cercare sul fronte offenisvo Vlahovic. Qualche secondo a terra e il centrocampista si riprende.

16' - A fare la partita è il Verona, forte del vantaggio acquisito fin da subito. Il gioco della Fiorentina si basa soprattutto su lanci lunghi per Vlahovic.

13' - Giallo per Bonaventura per un contrasto aereo falloso su Ceccherini.

9' - Vlahovic! Risponde subito la Fiorentina, con Barreca che mette in mezzo un cross non girato benissimo in porta dal serbo da posizione ravvicinata. Palla alta di poco.

8' - Un rigore che lascia tanti, tanti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Ma tant'è: 6 minuti di gioco fermo e la Fiorentina deve già recuperare.

8' - GOL DEL VERONA! Miguel Veloso spiazza Dragowski e segna l'1-0.

6' - RIGORE ASSEGNATO! Anche se la decisione lascia parecchio perplessi. Barreca non ha toccato l'avversario.

5' - Fourneau va al VAR! Prenderà la decisione in prima persona l'arbitro.

4' - Passati ormai quasi 3 minuti e ancora non è stata presa una decisione.

3' - VAR al lavoro ma non sembrano esserci gli estremi per cambiare la decisione. Il contatto è veniale e Salcedo si lascia cadere con estrema facilità, ma difficilmente sarà segnalato il chiaro ed evidente errore.

2' - CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Barreca incoccia Salcedo in area, Fourneau non ha dubbi e indica il dischetto.

0' - Si comincia! Fiorentina che dà inizio alla sfida.

La Fiorentina deve capire se è guarita oppure no, ed oggi al Franchi contro il temibile Hellas Verona l'occasione è perfetta. Il pareggio con il Sassuolo ha dato nuova fiducia ad una squadra in difficoltà, ma davanti ci sarà la squadra di Juric capace in trasferta di fare grandissime cose. Prandelli cerca certezze e lo fa con un Ribery tornato a livelli altissimi, sperando di trovare aiuto anche da altri giocatori. Qualche minuto e capiremo a che punto è la Fiorentina: seguite le emozioni della sfida con FirenzeViola.it!

Queste le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.All. Prandelli.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni, Salcedo. All. Juric.