FIORENTINA FEMM, Debutto europeo al Viola Park il 18

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina si gode la soddisfazione di avere tutte e due le squadre, maschile e femminile, in Europa. E mentre la prima squadra maschile aspetta ottobre per la prima gara della rinnovata fase a gironi, la Fiorentina femminile scenderà in campo per la fase due già il 18 settembre, per la prima volta nella sua storia al Viola Park mentre nelle altre edizioni ha sempre giocato al Franchi. L'avversaria pescata nel sorteggio di lunedì ed oggi sono state rese note le date e sedi: l'andata sarà il 18 settembre alle ore 20 allo stadio Curva Fiesole al Viola Park, il ritorno invece in Germania, all'AOK Stadion, il 25 settembre alle 18:30.

La Fiorentina ha aperto oggi la vendita dei biglietti con uno sconto per gli abbonati.