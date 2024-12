FIORENTINA-EMPOLI, Si gioca: la squadra ha dato ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca solo l'ufficialità, ma Fiorentina-Empoli si giocherà. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it sarebbe stato lo stesso Edoardo Bove, ricoverato da ieri sera in terapia intensiva all'ospedale di Careggi ma attualmente conscio e vigilie, a convincere i propri compagni. Nessun rinvio per la partita di Coppa Italia dunque, la Viola si presenterà regolarmente in campo mercoledì per l'ottavo di Coppa Italia.