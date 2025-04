Fiorentina-Empoli 2-1, vota il migliore nel sondaggio di FirenzeViola.it

Con tanta sofferenza, ma la Fiorentina centra la vittoria anche contro l'Empoli e porta a casa altri tre punti dopo quelli in Sardegna. Al Franchi sono decisivi i gol di Adli e Mandragora (meraviglioso in rovesciata), che surclassano la rete azzurra firmata da Fazzini. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori ad eleggere il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Qua sotto il link per votare:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO L'EMPOLI?