Fiorentina-Celje 2-2, vota il miglior viola in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it

vedi letture

La Fiorentina è in semifinale di Conference League. I viola, nonostante qualche difficoltà maggiore del previsto, hanno pareggiato nel match di ritorno dei quarti di finale contro gli sloveni passando il turno grazie al successo per 2-1 dell'andata. Un gol nel primo tempo di Mandragora su assist di Pongracic e uno, su assistenza del mediano campano, di Kean nella ripresa hanno permesso alla formazione di Palladino di staccare il pass per il penultimo atto della competizione. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra i calciatori gigliati. Di seguito il link per votare:

Top Fv, Chi il miglior viola in Fiorentina-Celje 2-2?