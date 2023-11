FirenzeViola.it

Come noto dalle convocazioni diramate dal club viola, Niccolò Pierozzi non è tra i 25 calciatori scelti da Vincenzo Italiano per la gara di domani sera contro la Juventus. Il motivo di questa esclusione è da riscontrarsi in un affaticamento muscolare che ha colpito il giovane terzino destro della Fiorentina.