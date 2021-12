FIOR-SAL 4-0, Rivivi il LIVE del poker viola su FV!

49' - Finisce qui la partita! 4-0 viola alla Salernitana al Franchi: decidono la doppietta di Vlahovic e le reti in apertura e chiusra di match di Bonaventura e Maleh

46' - Gonzalez ad un passo dal gol! Bel traversone dalla sinistra di Terzic, salta più in alto di tutti di testa Gonzalez che manda a pochi centimetri dal secondo palo. E' una Viola incontenibile ora, e una Salernitana che inevitabilmente è sparita dal campo

45' - Assegnati 4' di recupero. Nella Salernitana fuori Ribery e Ranieri, dentro Jaroszynski e Di Tacchio

44' - Tiro dal limite dell'area di rigore di Vlahovic, corta respinta di Belec che lascia la sfera a disposizione dell'ex Venezia che con un diagonale a mezz'altezza insacca per il 4-0 viola

44' - GOOOOOL!! POKER VIOLA! MALEH, CI HA PRESO GUSTO!

41' - Due cambi per la Fiorentina: fuori Odriozola e Biraghi, dentro Venuti e Terzic

39' - Fa tutto Sottil: recupera palla sul limite del fallo laterale, si fa 20 metri di corsa sulla sinistra palla al piede e mette al centro per Vlahovic, che di prima intenzione tocca la sfera e mette in gol per il 3-0, siglando il suo 15° gol stagionale

39' - GOOOOOOL!!! ANCORA LUI, SEMPRE LUI: DUSAN VLAHOVIC! E SONO 15! 3-0!

36' - Salernitana ancora pericolosa in questo finale: palla in profondità per Simy che si beve Odriozola, tiro sul secondo palo ma Terracciano è attento e mette in corner. Il portiere esulta come se avesse fatto gol

35' - Bel diagonale di Vlahovic lanciato in contropiede sulla sinistra: palla recuperata falcimente da Belec

34' - Annullato un gol alla Salernitana a Simy per fuorigioco: scelta confermata anche grazie alla revisione della sala Var. Altro cambio intanto per i viola: dentro Maleh e fuori Duncan

30' - Pressione viola sulla sinistra con Sottil che riceve palla da Biraghi, mette al centro ma Vlahovic con la sua deviazione manda sul fondo

27' - Secondo cambio della Fiorentina: Italiano richiama in panchina Josè Maria Callejon e manda in campo Riccardo Sottil

23' - Ghersini continua nella sua partita molto problematica: non fischia un fallo evidente su Vlahovic ma poi prontamente ferma il gioco per un intervento di Igor su Bonazzoli. Scelta assai strana

22' - Si vede per la prima volta in questa ripresa la Salernitana: batti e ribatti in area viola con Bonazzoli che va al tiro, Terracciano alza la sfera in corner

17' - Cambio nella Salernitana: fuori Obi e dentro Schiavone. Poco prima Gonzalez era stato steso a terra in area da Ranieri ma per Ghersini è stato tutto regolare

14' - Ancora viola in pressione con una bellissima palla di Torreira per Bonaventura che fa partire Vlahovic in contropiede sulla sinistra: palla al centro con Belec che anticipa Callejon e fa sua la sfera

11' - Cross sbilenco dalla destra di Callejon per nessuno: peccato, era una buona chance

9' - Gioco interrotto per soccorrere Torreira che resta a terra: l'ex Arsenal poi si rialza e prosegue la gara

6' - Bella azione viola con Igor che riconquista un pallone che finisce a Duncan, suggerimento in profondità del centrocampista per il serbo che vede Belec fuori dai pali ed esplode un tiro dalla distanza che finisce in rete. Gol molto bello ma complicità clamorosa del portiere della Salernitana

6' - GOOOOOL!!! GOOOL!! VLAHOVIC! ANCORA LUI, SEMPRE LUI! 2-0!

5' - Bella azione della Fiorentina sulla destra con Odrizola che crossa e pesca sulla sinistra il solissimo Duncan: l'ex Sassuolo si sistema il pallone ed esplode il tiro che finisce fuori

1' - Anche la Salernitana effettua un cambio: fuori Veseli e dentro Delli Carri

1' - Inizia la ripresa al Franchi: cambio in difesa nei viola, fuori Milenkovic (già ammonito e oggi non al massimo) e dentro Igor

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: viola avanti meritatamente 1-0 dopo 45', decide la rete messa a segno al 31' da Bonaventura

45' - Assegnati 2' di recupero. Intanto Vlahovic torna in campo ma non sembra ancora in buone condizioni

45' - Viola ad un passo dal 2-0! Cross di Callejon dalla destra, prima parata di Belec, sulla respinta tiro debole di Biraghi a distanza ravvicinata con la palla che torna tra le braccia del portiere

44' - Gioco fermo perché Vlahovic ha un problema alla caviglia destra: dentro tutto lo staff medico. Il serbo si rialza, esce dal campo ma zoppica

43' - Salernitana pericolosa con un'azione che nasce sull'asse Ribery-Coulibaly: palla soffiata dal numero 7 a Odriozola, Ribery serve in profondità Coulibaly ma Terracciano è bravo ad uscire prima di tutti

41' - Bello scavetto di Torreira per Vlahovic che controlla bene il pallone ma poi mette al lato all'altezza del dischetto del rigore. L'arbitro dice al serbo di rialzarsi

37' - Gara adesso molto combattuta a centrocampo con Ghersini che ogni tanto sorvola su alcuni interventi a limite del fallo

32' - Prova a reagire subito la Salernitana: punizione dalla destra, salta Simy indisturbato in piena area ma manda sul fondo

31' - Azione in profondità dei viola con la sfera che dalla sinistra del campo arriva sui piedi del numero 5 che da fuori area apre il piattone e manda la sfera prima sul palo alla destra di Belec e poi in gol. Gara sbloccata, finalmente, viola avanti 1-0!

31' - GOOOOOOL!! BONAVENTURA! MERAVIGLIOSO! Fiorentina in vantaggio!

28' - Ancora Viola pericolosa con un cross, dalla parte opposta stavolta: bel tracciante di Callejon per la testa di Gonzalez che salta più in alto di tutti ma manda la sfera di poco alta sopra la traversa

24' - Fiorentina ad un passo dal gol con il solito Vlahovic: bella discesa sulla sinistra di Biraghi, cross al centro per la testa del serbo che mette di poco al lato

20' - Giallo anche per Kastanos che ha commesso fallo su Bonaventura a centrocampo. Delude per adesso l'arbitraggio di Ghersini

18' - Salernitana per la prima volta pericolosa: contropiede sulla destra con la palla che arriva sul fronte opposto a Coulibaly che va al tiro: palla deviata e in corner.

17' - Biraghi da punizione prova a ripetere la spendida rete di Bologna ma il tiro viene deviato dalla barriera in fallo laterale

16' - Calcio di punizione dal limite dell'area per la Fiorentina: atterrato Bonaventura

14' - La Fiorentina perde palla con Vlahovic al limite dell'area e la Salernitana riparte in contropiede con Simy: Terracciano però è bravissimo ad uscire dalla sua area ed anticipare di piede l'ex Crotone

11' - Scelta davvero discutibile di Ghersini che ammonisce Milenkovic nonostante avesse subito una vistosa trattenuta da parte di Coulibaly: forti proteste da parte del pubblico di fede viola

5' - Bella azione dei viola con Duncan che recupera sulla sinistra un bel pallone e lo serve al centro per Vlahovic, spazza tutto Gyomber

4' - Gioco interrotto per qualche istante perché il terzino destro della Salernitana Veseli è rimasto a terra dolorante

2' - Simy riceve palla sulla destra da Ribery e prova a scattare ma fanno buona guardia i difensori viola

1' - Via alla partita! Fiorentina che attacca in direzione curva Ferrovia in questo primo tempo. Batte il calcio d'inizio Vlahovic

14:58 - Squadre in campo finalmente! Fiorentina con il completo viola, Salernitana con maglia e pantaloncini bianchi con inserti granata

È la partita di Franck Ribery, è la partita che può definitivamente lanciare la Fiorentina in zona Europa. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena Fiorentina-Salernitana, primo anticipo del sabato di questa 17esima giornata di Serie A. Una gara che può dire molto soprattutto per i viola, capaci di reagire alla sconfitta dolorosa di Empoli e di vincere prima con la Samp in casa e poi a Bologna una partita molto insidiosa. La terza vittoria consecutiva sarebbe un grande segnale al campionato, considerando che a Firenze arriva il fanalino di coda del campionato, una Salernitana che nonostante la qualità in attacco ha vinto solo due partite. Riusciranno agli uomini di Colantuono ad impensierire quelli di Italiano? Ancora poco e lo scopriremo: restate con FirenzeViola.it per gustarvi tutte le emozioni del match in diretta testuale.

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kechrida, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy.