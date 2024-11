Fonte: Ludovico Mauro

Ad assistere dal vivo alla partita delle 15 tra Fiorentina e Verona presente anche il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il c.t. osserverà da vicino Pietro Comuzzo e Moise Kean, convocati in Nazionale per i prossimi impegni in Nations League.