FIO-VER 3-1, Uno straripante Kean porta la Viola in vetta

Finisce qui la partita al Franchi: la Fiorentina vince 3-1 con il Verona e sale al comando della classifica con Atalanta e Napoli (che deve giocare stasera alle 20:45 a San Siro contro l'Inter). Sesta vittoria consecutiva in campionato dei viola che grazie a uno straripante Moise Kean vola sempre più in alto. Il numero 20 viola man of the match grazie a una tripletta sensazionale