FIO-VER 1-0, Beltran inventa e Kean porta avanti i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina subito in vantaggio contro l'Hellas Verona! Sono bastati 4 minuti ai viola di Palladino per trovare la strada giusta per portarsi avanti: dopo un grande contrasto difensivo di Ranieri è Beltran a lanciarsi in campo aperto verso la porta avversaria per poi servire sulla corsa Moise Kean, bravissimo a incrociare di prima intenzione e battere Montipò per l'1-0.