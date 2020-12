FIO-SAS, 1-1 dopo 45': a Traorè risponde Vlahovic

Finisce 1-1 il primo tempo dello stadio Franchi tra la Fiorentina e il Sassuolo. Ospiti in vantaggio al 13’ con la rete del "quasi ex" Hamed Traorè (palla di Berardi dalla sinistra per il mediano che si inserisce per vie centrali e batte Dragowski) e pareggio al 35’ di Vlahovic, che su rigore fa 1-1 dopo che la Fiorentina si era guadagnata un penalty per un allaccio di Locatelli su Ribery: nella circostanza l’arbitro della sfida, Valeri di Roma, non assegna un secondo giallo al numero 73 neroverde che avrebbe così concluso anzitempo la sua partita. Da segnalare in avvio di gara, sullo 0-0, un errore sottoporta di Biraghi (tiro messo fuori da buona posizione) e un tiro alto di Berardi da buona posizione sullo 0-1 dopo un tiro dalla distanza di Rogerio.