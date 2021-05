FIO-NAP 0-1, Insigne-gol su rigore. Rosso a Drago

Al 12’ il Napoli passa in vantaggio con un rigore molto contestato: trattenuta di Milenkovic su Rrahmani e Abisso, dopo il consulto al Var, assegna la massima punizione agli azzurri che Insigne trasforma dopo che Terracciano aveva in un primo momento respinto. Nella concitazione (il gioco è rimasto interrotto per quasi 5’) è stato espulso dalla panchina viola Dragowski per proteste. Il polacco ha così finito la sua stagione, visto che non sarà disponibile per la gara di Crotone nell’ultimo turno di campionato.