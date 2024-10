FIO-MIL 2-1, Ultimo cambio viola e traversa di Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Altro cambio per la Fiorentina al 93' con Palladino che dalla pancia del Franchi ordina la sostituzione di Colpani con l'ingresso in campo di Kayode per due doppie presenze di terzini sulle due fasce: Biraghi e Gosens a sinistra e Kayode con Dodo a destra. Poco dopo Kean va vicinissimo al gol del 3-1 con Kean che calcia fortissimo colpendo pieno la traversa: sfortunatissimo l'attaccante viola.