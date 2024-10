FIO-MIL 1-0, Strepitoso gol di Adli e viola in vantaggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina in vantaggio al 35'! Gol strepitoso di Yacine Adli, alla sua prima marcatura in Serie A con la maglia viola. Il giocatore francese di origine algerina si mette in proprio dall'out di sinistra, punta l'area e poi con un colpo da biliardo inganna Maignan, bacia il palo con la palla e segna l'1-0 meritatissimo per gli uomini di Palladino.