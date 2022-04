FIO-EMP 0-0, Azzurri in gol: ma il Var annulla tutto

Al 39' l'Empoli si porta a sorpresa in vantaggio con Di Francesco, al termine però di un'azione in cui ci sono gravi colpe della difesa viola e tanti dubbi: Saponara temporeggia e retrocede il pallone per Terracciano che assieme a Biraghi lascia scoperta la palla, Pianamonti la prende e travolge il portiere viola e poi in rovesciata Di Francesco mette in rete. Rivedendo però l'azione al Var, Massimi annulla per fallo evidente del numero 99 azzurro sull'estremo difensore viola.