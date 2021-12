INDISCREZIONI DI FV IND. FV, QUOTAZIONI DI KOKORIN DAL 1' IN RIALZO Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... NOTIZIE DI FV FIO-BEN 2-1, MONCINI RIAPRE SUBITO LA SFIDA AL 51' Nemmeno il tempo di gioire che il Benevento riapre la gara al 6' della ripresa: cross dalla destra di Sau, dormita totale della difesa viola (specie con Igor) e in spaccata Moncini mette in gol con Rosati che si era gettato a terra nel tentativo di arrivare sul... Nemmeno il tempo di gioire che il Benevento riapre la gara al 6' della ripresa: cross dalla destra di Sau, dormita totale della difesa viola (specie con Igor) e in spaccata Moncini mette in gol con Rosati che si era gettato a terra nel tentativo di arrivare sul... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi