FIO-ARS, Al 45' viola sotto 2-0: adesso si fa dura

Gara decisamente in salita per l’ACF Women’s, che al Franchi nell’andata dei sedicesimi di finale di Champions League è sotto 2-0 dopo i primi 45’: ad aprire le marcature è stata la numero 11 Miedema, che con un gioco di prestigio in area ha messo a sedere due avversarie e ha colpito Durante sul primo palo. Poco dopo il raddoppio delle Gunners, con Kim Little che con un diagonale sul secondo palo ha chiuso per il momento i conti di una partita che è stata a senso unico, al di là di qualche contropiede non finalizzato a dovere dalla squadra di Cincotta.