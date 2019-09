Arriva il tris dell’Arsenal dopo appena 6’ dall’inizio della ripresa: colpisce ancor la numero 11 Miedema. Erroraccio difensivo della Fiorentina, in particolare con la Breitner che riconsegna la sfera all’attaccante olandese che si presenta in area di rigore sola a tu per tu con Durante e sigla il gol del 3-0 per le inglesi.