FILO DIRETTO PRAGA-FIRENZE: SALE LA FEBBRE

Mancano poche ore alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham e la febbre tra i tifosi viola sale, non solo a Praga. In Repubblica Ceca sono arrivati oltre ottomila tifosi tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 6mila biglietti e i circa 2000 che comunque hanno voluto esserci ma resteranno fuori dallo stadio. Una marea viola che si confonde per la città con i 18mila circa arrivati dall'Inghilterra e che tra ieri e oggi hanno approfittato per farsi un selfie o dare una stretta di mano con il presidente Commisso, emozionato come non mai e sempre sensibile ai tifosi che fanno tanti sacrifici per seguire la squadra in giro per l'Europa. Tra i tifosi anche personaggi noti, con il primo cittadino e altri politici, oltre a un viola in prestito, Kokorin (intercettato anche da Radio Firenzeviola).

Ma un filo diretto unirà la Fiorentina e i tifosi a Praga con quelli rimasti a Firenze, pronti invece a invadere il Franchi con 31mila biglietti già venduti, per assistere alla partita dai 4 maxischermi installati (quello sopra la Ferrovia e i tre nella lunetta della Fiesole rivolti verso curva, Maratona e tribuna), con tanto di dj set di Gian Nobile. Unico neo il fatto che lo stadio dovrà essere lasciato subito a fine gara (entro mezzanotte) per richiesta della Prefettura anche se resta il grande dilemma: dove si riverseranno le migliaia di persone a cui se ne uniranno molte altre magari in arrivo da fuori città, in caso di vittoria che decideranno di aspettare la squadra che arriverà a notte fonda a Peretola (verso le tre ma poi dipenderà dalla durata della gara)?

Il Piazzale infatti è in parte chiuso perché occupato dall'impalcatura di otto metri allestita per un evento di moda in occasione di Pitti e dunque un muro di acciaio che impedisce la visuale del panorama dalla strada e di accedere liberamente alla terrazza (comunque aperta) e, a dirla tutta, che non sarebbe certo il massimo a livello di sicurezza in situazioni del genere. Se le cose dovessero andare per il verso giusto comunque l'idea della società è di far abbracciare la squadra con la Coppa alle tante persone che non lo potranno fare stanotte con una festa, domani sera ancora allo stadio. A testimoniarlo il divieto di sosta (nella foto) previsto intorno al Franchi dalle 15 a mezzanotte non solo per stasera ma anche per domani.