FEMMINILE, Test con la Samp per sognare la vetta

C'è una Fiorentina che continua a vincere e convincere ed è quella femminile allenata da Patrizia Panico. Sei giornate e 5 vittorie, con il solo passaggio a vuoto nella sfida persa contro la Roma. Le ragazze viola al momento sono terze in classifica, a pari punti con proprio con la Roma e a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Inter (a quota 16). La Fiorentina scenderà in campo nella giornata di domenica alle ore 14:30 contro la Sampdoria. La squadra allenata dall'ex tecnico viola Antonio Cincotta viene da tre sconfitte consecutive e proverà certamente a fare risultato a Firenze per non sprofondare in classifica. Il bilancio della scorsa stagione dice una vittoria per parte con la Fiorentina che trionfò per 4-2 e la Sampdoria che nella gara di ritorno si prese la rivincita per 2-0. Per la Fiorentina una vittoria contro le blucerchiate sarebbe fondamentale per continuare a inseguire la vetta della classifica (e conquistarla in caso di un passo falso da parte dell'Inter impegnata contro il Sassuolo)e, soprattutto, avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida con la Juventus del turno di campionato successivo.