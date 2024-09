FEMMINILE, Primi tre punti. Parte la missione europea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È iniziata nel miglior modo possibile la stagione in Serie A per la Fiorentina Femminile. Al termine della prima giornata le gigliate si trovano a tre punti in classifica dopo aver faticosamente battuto il Napoli per 1-0. Una gara non semplice per le atlete allenate da Sebastian De La Fuente che hanno dovuto fare i conti con le partenopee autrici di una gara prettamente difensiva. Al nono minuto la Fiorentina aveva sbloccato il risultato grazie ad un goal di Agnese Bonfantini, clamorosamente annullato ler un fallo dell’attaccante viola che, rivedendo le immagini, non sembra esserci. E proprio quando il tempo sembrava per scadere il tecnico argentino azzecca per l’ennesima volta il cambio giusto mandando in campo Sofie Bredgaard – uno dei nuovi innesti – a cui servono novanta secondi e due soli tocchi di palla per siglare il goal dell’1-0 mandando in visibilio i circa 300 spettatori presenti al Viola Park.

Buona la prima dunque per la nuova Fiorentina che, oltre Bredgaard autrice del goal, ha fatto esordire alcuni dei nuovi innesti. Abbiamo detto di Bonfantini il cui nome sarebbe dovuto essere sul tabellino delle marcatrici. L’ex Juventus e Inter appare subito pimpante e dinamica sull’out destro, salvo poi scomparire col passare dei minuti a causa del pressing difensivo asfissiante delle campane. In campo tra i pali anche Fiskerstrand la quale però si è limitata al compito di ordinaria amministrazione senza effettuare interventi particolarmente complicati. Saranno altre le gare per cui valutarla. Da rivedere invece la nuova centrocampista Snerle, arrivata dal West Ham nel corso dell’estate, che non ha brillato particolarmente: rimandata. Esordio anche per Lucia Pastrenge chiamata nella ripresa a dare sostanza ad un centrocampo in difficoltà.

Con la prima di campionato alle spalle, parte la missione europea per la Fiorentina che, nella giornata odierna, partirà alla volta della Danimarca dove affronterà il torneo preliminare di Uefa Women’s Champions League. Le toscane sfideranno il Brondby e, qualora vincessero, una tra Ajax o Kolos Kovalivka. Gare difficili per cui è impossibile dire se la Fiorentina sia all’altezza della sfida. Di certo la preparazione estiva, in ambito internazionale, non è stata esaltante. Abbiamo detto di come la società non abbia voluto, o non sia stata in grado, di organizzare un’amichevole con una società straniera per testare il livello di avversarie europee. E sebbene il mercato sia ancora aperto fino al 12 settembre, da qui a domenica difficilmente arriverà qualche nuovo innesto da gettare nella mischia in Champions. Dunque la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare l'impegno europeo con ciò che ha già a disposizione.

Non sono previste da protocollo Uefa dichiarazioni alla stampa o ai media. Tuttavia la Fiorentina ha fatto sapere che il tecnico De La Fuente e la capitana Alice Tortelli rilasceranno qualche battuta durante il ritiro in Danimarca. Un segnale di controtendenza rispetto alla politica mediatica degli anni passati e, soprattutto un modo per tener aggiornato il tifo sulle condizioni della squadra in questa avventura europea da cui la Fiorentina manca da cinque anni.