FEMMINILE: IL 2024 SI APRE CON LA SUPERCOPPA ALLA JUVENTUS. LE STRATEGIE DI MERCATO VIOLA

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si è aperto il nuovo anno anche per il calcio femminile con la Supercoppa, anche se la Fiorentina ha dovuto fare da spettatrice interessata. Allo stadio Zini di Cremona la Juventus Women si è aggiudicato il primo trofeo stagionale ai danni della Roma. Un risultato un po’ a sorpresa ma che evidenzia nuovamente come il settore femminile sia stato monopolizzato da queste due squadre. Le bianconere aggiornano l'albo d'oro della competizione che vede la quarta Supercoppa in bacheca (seconda solo alla Torres ma si parla di un altro calcio rispetto a oggi). La Fiorentina vanta una vittoria della rassegna nel lontano 2019 proprio contro il club piemontese. Di quel gruppo sono rimaste Alice Tortelli assieme a Breitner, Agard e Parisi. Sarebbe bello se la numero cinque viola potesse tornare ad alzare un trofeo dopo anni di magra. La Fiorentina sta pertanto costruendo un gruppo capace di poter insidiare il dualismo tra Roma e Juventus, ma serviranno ancora investimenti sul mercato.

E a proposito della campagna acquisti, il club gigliato si è già mosso mettendo a segno un colpo di altissimo profilo. In settimana è stato ufficializzato l’arrivo a Firenze di Madelen Janogy, esterno offensivo svedese ventottenne proveniente dall’Hammarby con cui ha vinto il titolo nella scorsa stagione. Una cavalcata alla quale l’atleta ha dato il suo apporto con tredici reti. In passato ha vestito anche la maglia del Wolfsburg, corazzata tedesca del calcio femminile europeo, con il quale ha avuto modo di calcare il palcoscenico della Uefa Women’s Champions League. Janogy ha firmato un contratto fino al 2026 (due anni e mezzo) con un ingaggio da top player. L’operazione è stata condotta dalla dirigenza toscana sfruttando il canale privilegiato con il calcio scandinavo nella persona di Lisa Ek, ex calciatrice con un passato anche in maglia viola, ora procuratrice. A incidere nella buona riuscita dell’affare, c’è anche la pausa del campionato svedese che ha permesso alla Fiorentina di forzare la chiusura dell’operazione che altrimenti sarebbe stata rimandata a giugno.

La nuova attaccante viola già scalpita per giocare e chissà che col Napoli il tecnico De La Fuente non decida di concederle spazio o dal primo minuto o a gara in corso. Intanto le prime parole di Janogy sono eloquenti. L’ormai ex Hammarby ha affermato di aver visitato il Viola Park durante la trattativa e di esserne rimasta affascinata. Non ha parlato delle condizioni del campionato italiano, ma ha voluto sottolineare quanto il progetto del club di Viale Manfredo Fanti l’abbia intrigata. Un processo di crescita che nel giro di un paio d’anni potrebbe trasformare la Fiorentina nel terzo incomodo per la corsa a scudetto e Coppa Italia.

Difficile dire quali saranno le mosse dei dirigenti gigliati dopo il colpo Janogy. Attorno alla società c’è molta segretezza e non circolano potenziali nomi in arrivo. Resta da capire anche quali saranno le uscite. Sebbene il gruppo sia coeso e compatto – come ha sottolineato più volte anche l’allenatore De La Fuente - qualcuna sembra pronta a dire addio alla maglia viola per andare a giocare con maggiore continuità. Riflettori puntati su Pauline Hammarlund e Zsanett Kajan. La connazionale della neo-arrivata non ha convinto a pieno. Poche reti e molte partite giocate a bassa intensità. Tuttavia la magiara sembra più vicina all’addio rispetto alla scandinava. Dopo le otto reti della scorsa stagione, Kajan ha fatto fatica a trovare spazio con l’argentino in panchina, sebbene ogni qualvolta chiamata in causa, abbia dato il proprio apporto (segnando anche due reti in questa prima parte di campionato). Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Da capire anche le possibili scelte di Parisi, Agard e Zanoli altre ragazze la cui permanenza a Firenze è in dubbio. Per la vice capitana viola e la francese la strada potrebbe essere quella del ritiro dal calcio giocato. Ma non si sa se la decisione arriverà in questa sessione di mercato o – molto più probabilmente – a giugno. Discorso diverso per Martina Zanoli che invece vorrebbe giocare di più ma lo spazio sembra essere sempre meno. Anche per lei i prossimi giorni saranno decisivi per capire se lascerà nuovamente la Fiorentina e se lo farà in prestito o definitivamente.

Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo la pausa natalizia per preparare la trasferta in casa del Napoli. Una gara da non sottovalutare. Le partenopee hanno iniziato a far punti nelle scorse settimane e anche all’andata – allo stadio Curva Fiesole – hanno dimostrato di essere una compagine molto complicata da affrontare. La Fiorentina infatti ha avuto la meglio sulle campane grazie a due calci di rigore arrivati nel tratto finale si partita e che hanno sancito il 2-0 finale. Ci sarà Janogy e ci saranno tutte le calciatrici, salvo le infortunate, che prima di Natale hanno battuto l’Inter Women consolidando il terzo posto in classifica. Ripartirà da Napoli dunque la corsa al ritorno della Fiorentina in Champions League.