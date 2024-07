FEMMINILE: È ESPLOSO IL MERCATO. TANTI INNESTI NUOVI ED UN ADDIO PESANTE

Fonte: a cura di Stefano Berardo - X: @IamBerry29

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tanto tuonò che infine piovve. Erano attesi ormai da settimane ed infine sono arrivati. La Fiorentina Femminile è entrata nella settimana “degli annunci”, il periodo estivo in cui di solito espone la carrellata di acquisti che rinforzeranno la squadra per la stagione che verrà. Come ogni stagione, la società gigliata attende la seconda metà di luglio prima di comunicare quelli che sono i nuovi innesti. Un modus operandi alquanto particolare diverso rispetto agli altri club che ormai hanno già avuto modo di far conoscere i loro nuovi rinforzi nel corso dell’estate. Ad ogni modo la cosa più importante è che la Fiorentina ha finalmente presentato qualche nuovo volto ma, allo stesso tempo, ha dovuto anche salutare un elemento che è stato fondamentale nelle ultime annate vissute dal club di Viale Manfredo Fanti.

Partiamo proprio dall’addio, doloroso ma forse inevitabile dopo quattro stagioni vissute al top. Stiamo parlando del portiere Katja Schroffenegger che ormai è in dirittura d’arrivo con il Como. La numero uno altoatesina ha deciso di chiudere la sua esperienza a Firenze dopo aver riportato la Fiorentina in Champions League al termine di quella che, probabilmente, è stata la sua miglior stagione. Schroffi infatti è stata determinante con le sue parate ed i suoi interventi sia nel percorso che ha portato la Viola al terzo posto finale nel campionato scorso, sia in quello che è culminato nella finale di Coppa Italia Femminile poi persa con la Roma ai rigori. Gara che, tra l’altro, non l’ha vista scendere in campo rimpiazzata da Rachele Baldi che invece rimarrà a Firenze ancora un anno. Arrivata nel pieno della maturità calcistica a ventinove anni in riva all’Arno, Schroffenegger lascia la Toscana pronta a rimettersi in gioco altrove. La scelta di non continuare a puntare sulla calciatrice nata a Bolzano è dettata dalla dirigenza a seguito di diversi problemi fisici vissuti dalla ragazza nel corso della passate stagioni che hanno visto spesso i due portieri viola alternarsi tra i pali. Con la Champions alle porte ed un campionato che si sta innalzando di livello – basti dare un’occhiata agli acquisti delle altre compagini di Serie A -, la Fiorentina aveva necessariamente bisogno di un numero uno di alto livello per sopperire alle mancanze vissute in passato.

Ed ecco quindi che arrivano le prime immagini in viola della norvegese Cecilie Fiskerstrand. Annunciata oltre una settimana fa, la società ha infine svelato i primi scatti del nuovo portiere gigliato con indosso la casacca della Fiorentina. Sarà dunque lei a dover far dimenticare le straordinarie parate di Schroffenegger dall’immaginario collettivo dei supporters viola. Un’impresa ardua ma la scandinava ha tutte le carte in regola per poterlo fare essendo ormai un punto di riferimento all’interno della Nazionale del proprio paese. Oltre a lei, in viola è approdata la centrocampista danese Sofie Bredgaard della quale noi di Firenzeviola vi abbiamo timidamente accennato nel corso del mese di giugno. Classe 2002 ed ormai ex capitana del Rosengard, la ragazza ha scelto Firenze come sua prima esperienza nel calcio europeo legandosi in viola con un contratto triennale fino al giugno del 2027. Freschezza e geometrie all’interno del centrocampo arriveranno anche da un altro innesto annunciato l’altro ieri: Lucia Pastrenge. Approdata in viola a titolo definitivo dopo aver vissuto tre annate in prestito al Como dall’Inter, la nuova centrocampista prenderà il posto di Norma Cinotti che è in procinto di essere ufficializzata alla Sampdoria. Anche lei classe 2002 e di belle speranze, potrebbe essere un colpo attraverso il quale la Fiorentina guarda al futuro proprio come fatto con Martina Toniolo lo scorso anno (poi riscattata quest’estate e blindata fino al 2026).

C’è poi il colpo Agnese Bonfantini che, a differenza degli altri, ha colto meno entusiasmo solamente perché è stata l’unica trattativa svelata in tempi non sospetti e seguita dall’inizio alla fine. Certo è che la ragazza ha un potenziale notevole ed ha già girato la maggior parte dei top club italiani. Come a Torino, Bonfantini avrà l’ebbrezza di vivere l’esperienza in Champions League dopo aver provato a conquistarla senza successo con le maglie di Roma e Inter. L’affare è in prestito con la Juventus, detentrice del cartellino, con un diritto di riscatto a favore della Fiorentina. Se le prestazioni della giovane attaccante soddisferanno i dirigenti gigliati il prossimo anno si aprirà il tavolo per un’eventuale acquisto definitivo da parte viola. A preoccupare i tifosi e gli addetti ai lavori però è lo status mentale della giovane che in passato non sempre le ha permesso di mantenersi costante ad alti livelli. Firenze potrebbe essere per lei l’ultima occasione per potersi scrollare di dosso questa etichetta da “fumantina”, concentrandosi solamente sul calcio giocato e sulle sue prestazioni in maglia viola.

Il calciomercato femminile viola è entrato nel vivo. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori annunci, e altre trattative sono ancora in corso. Al termine delle prossime due settimane avremo un quadro più completo della situazione per capire se la Fiorentina avrà le potenzialità per giocarsi l’accesso ai gironi di Champions League ed, eventualmente, il rientro in Europa il prossimo anno tramite piazzamento europeo in campionato.