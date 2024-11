FEMMINILE: CAPOLAVORO FIORENTINA! INTER RIBALTATA. VIOLA SECONDE

La rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Sebbene i pronostici fossero tutti a sfavore, la Fiorentina Femminile è riuscita nella grande impresa di battere l'Inter Women al Viola Park. A differenza dello scorso anno, le nerazzurre non erano la squadra stanca sull'orlo dell'implosione – e con un’allenatrice di fatto esautorata – che erano prima. Nel corso dell'estate il club meneghino ha mostrato i muscoli portando all'ombra della madonnina elementi di grande spicco del calcio femminile europeo. A testimonianza di quanto l’Inter sia cambiata rispetto alla stagione precedente basta osservare le statistiche. Fino al match di Firenze, le meneghine non avevano ancora mai perso nel campionato in corso. Al Viola Park è arrivato il loro primo stop stagionale. Ecco perché la vittoria della Fiorentina ha i presupposti dell’impresa.

A partire meglio sono proprio le ragazze allenare da Gianpiero Piovani. Al venticinquesimo l’Inter passa avanti grazie al goal di Ivana Andres, lesta a sfruttare un cross proveniente da corner. Le ospiti provano a raddoppiare ma sbattono contro l’estremo difensore Viola Fiskerstrand finalmente autrice di una prova soddisfacente. La Fiorentina ci prova e colpisce una traversa al quarantesimo su punizione con Toniolo. All’intervallo l’Inter mantiene il vantaggio. Nella ripresa però c’è il cambiamento; le padrone di casa prendono campo con le nerazzurre che non riescono più a rendersi estremamente pericolose. Al quarantanovesimo Boquete aggancia in pallone in area e prova a calciare a rete. Nel momento però viene vistosamente calciata dal difensore bosniaco Milinkovic. L’arbitro decreta il calcio di rigore che, come in ogni occasione contro le nerazzurre, la spagnola realizza. Piovani richiama Magull e prova a tenersi stretto il pareggio. Il tecnico sarà molto polemico a fine gara ai microfoni della RAI nei confronti dell’arbitraggio. La Fiorentina continua a schiacciare le ospiti che si difendono bene e provano a ripartire. Catena impegna severamente Runarsdottir con un colpo di testa. De La Fuente inserisce nella mischia l’ex Como Lucia Pastrenge al posto di una evanescente Snerle (ennesima prova incolore della danese) e dimostra di nuovo la sua capacità nel saper pescare l’asso giusto dalla panchina. In pieno recupero, mentre ormai ci si avvia inesorabili verso un pareggio, Boquete conquista una punizione sull’out mancino. Sul pallone va Faerge che crossa verso il centro. La sfera si blocca a centro area ed è proprio la neo entrata ad essere la più lesta spedendo in rete il goal del vantaggio e mandando in estasi gli spettatori del Viola Park. Al triplice fischio parte la festa a Bagno a Ripoli con la consapevolezza di essersi appena confermati seconda forza del campionato.

Un vero e proprio capolavoro quello messo a segno dalla truppa di Sebastian De La Fuente che sabato prossimo è attesa dalla difficilissima trasferta contro la Roma al Tre Fontane. Le giallorosse sono ancora una squadra molto temibile ma la Fiorentina ha dato prova di essere in grado di giocarsela alla pari con tutte. Per la trasferta nella capitale il tecnico argentino potrà contare anche sul sostegno della capitana viola Alice Tortelli che contro l’Inter è finalmente tornata in campo dopo i guai fisici che l’hanno tenuta fuori nella ultime settimane. Da valutare però ci sono le condizioni fisiche di Sofie Bredgaard, assente dalla lista delle convocate per il match contro le nerazzurre. L’Inter ha subito l’occasione di riscatto contro la Lazio che sta vivendo un periodo di flessione. Nel mezzo ci sarà l'impegno di Coppa Italia. La Fiorentina è attesa dal derby toscano contro l’Arezzo Calcio Femminile guidato dall’ex portiere viola Ilaria Leoni. Una gara però il cui esito è abbastanza scontato e in cui sicuramente riposeranno molte titolari per prepararsi al meglio per la partita del Tre Fontane che potrebbe essere un altro crocevia fondamentale per capire a che tipo di obiettivo possono ambire le calciatrici viola.