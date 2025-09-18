Fabregas sfida il suo mentore: dopo la cena, primo incrocio sul campo

Fabregas sfida il suo mentore: dopo la cena, primo incrocio sul campoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Cesc Fabregas e Stefano Pioli non si sono mai incrociati sul campo ma a tavola sì. Come aveva raccontato la Gazzetta infatti lo spagnolo, da giovane tecnico aveva chiamato proprio il veterano Pioli per confrontarsi sul calcio italiano, a cena. Domenica sarà dunque un po' come l'allievo che sfida il maestro.