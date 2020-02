FABBRI, Arbitrerà i viola dopo più di un anno: i dati

Il signor Michael Fabbri sarà l'arbitro di Udinese-Fiorentina. Per il direttore di gara della sezione di Ravenna, 79 presenze in Serie A durante le 8 stagioni fin qui disputate. Nella stagione attuale, il classe '83 non aveva ancora arbitrato una partita della Fiorentina: l'ultimo precedente risale al dicembre 2018, quando i viola furono sconfitti in casa dal Parma per 1-0. Sono 9 i trascorsi di Fabbri con il club di viale Fanti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per la squadra viola.

Quanto all'Udinese, invece, 6 precedenti per il fischietto romagnolo: 3 successi e 3 sconfitte.