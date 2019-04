EX VIOLA, Gol pesanti per tanti vecchi beniamini

E' una serata particolare quella di stasera, nonostante la Fiorentina non sia scesa in campo. Infatti sono andati in gol molti attaccanti che nel recente passato hanno militato con la maglia viola. Stiamo parlando di Reginaldo e D'Agostino, che hanno segnato due importantissimi gol che hanno permesso al Siena di battere il Napoli nella semifinale d'andata di Tim Cup, di Adrian Mutu, che ha momentanealmente portato in vantaggio il suo Cesena contro la Lazio, procurandosi peraltro un rigore prima della furiosa rimonta biancoceleste, e del 'desaparecido' Luca Toni, migrato in questa ultima sessione di mercato negli Emirati Arabi e subito in gol nella sua prima uscita con l'Al Nasr di Walter Zenga. Il suo gol è stato decisivo ai fini del vittorioso risultato finale.