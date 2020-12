EVENTO ANT, Anche i viola partecipano all'asta on line

Anche la Fiorentina partecipa all'asta dell'ANT, donando la maglia da gioco autografata da Castrovilli e un pallone autografato invece da tutti i giocatori della prima squadra. Un'asta che ovviamente, a differenza degli altri anni, si svolgerà on line e non nella Loggia dei Lanzi come avveniva tradizionalmente.

Grazie alla collaborazione con la prestigiosa Casa d’Aste Galleria Pananti che mette a disposizione la sua piattaforma, è infatti stato possibile tenere comunque, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, l’evento. La modalità online, inoltre, rappresenta una grande occasione perché per la prima volta sarà possibile partecipare da ogni parte d’Italia: basta visitare il sito www.pananti.it e partecipare dopo essersi registrati e c'è tempo fino all'11 dicembre.

La manifestazione vuole rappresentare al meglio il connubio tra arte, solidarietà e lusso, garantito da oltre 70 grandi brand italiani e internazionali che hanno scelto di donare i loro prodotti a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe