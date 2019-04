EUROPA LEAGUE, Udinese fermata sullo 0-0

L'Udinese non va oltre lo 0-0 contro i greci del Paok Salonicco nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I bianconeri, orfani di Di Natale, hanno provato fino all'ultimo a fare breccia nella difesa ellenica, ma senza successo. Un risultato che non pregiudica comunque il discorso di qualificazione. Questi i risultati delle gare giocate in serata:

Porto-Manchester City 1-2 (Varela, aut. Alvaro Pereira, Aguero)

Hannover-Club Brugge 2-1 (Lestienne, Sobiech, Schlaudraff)

Steaua Bucarest-Twente 0-1 (John)

Stoke City-Valencia 0-1 (Topal)

Trabzonspor-Psv Eindhoven 1-2 (Matavz, Toivonen, Olcan)

Udinese-Paok Salonicco 0-0

Wisla Cracovia-Standard Liegi 1-1 (Tchitem, Genkov)