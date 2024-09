EMP-FIO, La Viola sale a 7 punti con Atalanta e Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente da fare nemmeno a questo giro: la Fiorentina pareggia 0-0 in casa dell'Empoli. La vittoria al Castellani della squadra viola ormai manca dal lontano 2016, quando la Fiorentina di Paulo Sousa si impose per 0-4. Con questo pareggio, l'Empoli resta distante tre punti. I viola in questo momento occupano l'undicesima posizione in classifica, con gli stessi punti di Bologna e Atalanta.

L'Empoli invece sale a 10 punti e riaggancia Lazio e Udinese. Nel frattempo la squadra di D'Aversa ha segnato un nuovo record: è il secondo club toscano a rimanere imbattuto nelle prime sei giornate di Serie A, la prima a riuscirci fu proprio la Fiorentina nella stagione 2007/2008.