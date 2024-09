EMP-FIO 0-0, Squillo dei viola con Robin Gosens

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si affaccia in attacco per la prima volta anche la Fiorentina: azione manovrata sulla destra con Colpani che crossa in area di rigore, la difesa dell'Empoli respinge al limite. Il pallone arriva a Gosens che si coordina e calcia al volo, il potente tiro finisce fuori. L'Empoli varia in attacco: esce Colombo per far spazio all'ex Roma Solbakken.