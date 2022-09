EMERGENZA IN DIFESA

Domani alle ore 15 la Fiorentina, a meno di 3 giorni dalla brutta sconfitta di Istanbul, cercherà quantomeno in campionato di cambiare marcia contro l'Hellas Verona. La squadra di Cioffi, che dovrà fare a meno di Faraoni, viene dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, mentre i viola, guardando ai match di Serie A, vengono anch'essi da un risultato negativo (2-1 del Bologna al Dall'Ara).

La Fiorentina dunque è in emergenza di risultati e non solo, visto che oltre al problema del gol domani ci sarà da affrontare la problematica relativa al reparto difensivo.

Con l'infortunio di Milenkovic, che verosimilmente recupererà dopo la sosta delle nazionali, l'acciaccato Martinez Quarta, che ha dato forfait in coppa contro il Basaksehir, e lo squalificato Igor, la situazione in difesa appare molto complicata e Amrabat dovrà senz'altro essere chiamato agli straordinari dopo aver ricoperto il ruolo di centrale difensivo anche nell'ultimo match di coppa. Accanto al marocchino giocherà Ranieri, che in questa stagione è sceso in campo dall'inizio solo contro l'RFS Riga.

Una situazione che ricorda (in modo positivo, se vogliamo, visto poi il risultato finale) la partita della scorsa stagione in casa contro il Milan, che terminò 4-3 per i viola. Questa volta però non ci sarà Venuti a ricoprire il ruolo di difensore centrale, il quale sostituirà l'infortunato Dodo. Aggiungiamo poi che Favasuli sarà fino a con gli altri azzurrini dell'Italia Under 19 per svolgere dei test, per partire poi lunedì per la Polonia.

Così Vincenzo Italiano quest'oggi ha aggregato in prima squadra il giovane difensore Lorenzo Lucchesi (classe 2003) e molto probabilmente domani sarà convocato per il match contro l'Hellas Verona.

In ogni caso le scelte appaiono obbligate e vista la situazione delicata in casa viola (messa in risalto ancor di più dopo Istanbul) siamo a maggior ragione di fronte ad una vera e proprio emergenza difesa.