EDER, Dall'aneddoto con Corvino ai numeri in Cina

Un nome che negli ultimi mesi, ma soprattutto nelle ultime ore, è stato accostato con forza alla Fiorentina per quanto riguarda il reparto offensivo, è quello di Eder. L'attaccante italo-brasiliano sarebbe intenzionato a tornare in Italia e avrebbe messo la Fiorentina al primo posto come destinazione. Attualmente in forza al Jiangsu Suning, il calciatore sarebbe disposto anche a spalmarsi l'ingaggio (ha un contratto di 5 milioni annui con scadenza nel 2022) pur di tornare a giocare in Serie A.

Le strade di Eder e la Fiorentina si sarebbero potute incrociare molti anni fa quando per la prima volta l'italo-brasiliano fece il suo approdo in Italia. Fu lui stesso a dichiarare solamente due anni fa, che nel lontano 2006 fu scoperto da Pantaleo Corvino e che avrebbe dovuto firmare con la Fiorentina. Ma poi venne convinto al fotofinish dall'Empoli, con l'ex dg viola che prese questa sua decisione come un tradimento. Adesso potrebbe giocare un ruolo rilevante nella trattativa anche il tecnico viola Beppe Iachini. Tra i due c'è un buon rapporto considerando che già si conoscono visto il periodo passato insieme alla Sampdoria.

Da lì, anche in passato, sono state tante le voci di mercato ma niente si è mai concretizzato. Il calciatore adesso milita nel campionato cinese già da due anni. Al suo primo anno con la maglia del Jiangsu Suning ha messo a segno 11 reti e otto assist mentre nell'ultima stagione sono stati 12 i gol complessivi e quattro assist. La nuova annata è iniziata il 26 luglio, causa Covid, e sono state giocate appena 5 partite nelle quali l'italo-brasiliano ha segnato due gol e servito due assist.