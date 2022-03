DUNCAN, TRA I MENO UTILIZZATI NEL 2022. OCCASIONE DOMENICA?

La sfida di domenica a pranzo contro il Bologna di mister Sinisa Mihajlovic sarà un’occasione importantissima per la Fiorentina per restare in gara nella corsa all’Europa. La vittoria in campionato manca ormai da troppo tempo, il pareggio contro l’Hellas Verona e le sconfitte contro Sassuolo Juventus e hanno ridimensionato non poco i viola. Il tecnico Italiano, adesso, dovrà provare a cambiare qualcosa nella scelta dell’11 per ritrovare il prima possibile i tre punti.

Tra i molti cambi di formazione che potrebbero avvenire durante il derby dell’Appennino, potrebbe esserci il ritorno in campo dal primo minuto di Alfred Duncan. Come regalo di compleanno, ieri ha compiuto 29 anni festeggiando insieme ai parenti ed al suo amico e compagno di squadra Igor, Italiano potrebbe dargli una maglia da titolare. L’ex Sassuolo non gioca una partita dall'inizio da più di un mese, dalla sconfitta per 3-0 del 5 febbraio contro la Lazio. Negli ultimi tre mesi addirittura il ghanese, su nove partite disputate dalla Fiorentina, è sceso in campo dall’inizio in appena due gare, Hellas e Lazio, restando per tutti e novanta i minuti in panchina in ben tre occasioni: Torino, Cagliari e Sassuolo.

L’impiego di Duncan, rispetto ad inizio stagione quando era quasi considerato quasi un titolare inamovibile, è diminuito non poco. Non proprio per un calo di rendimento del centrocampista africano, ma soprattutto per un utilizzo sempre più frequente dell’ex Venezia Melah e per l’aumento di minutaggio di Gaetano Castrovilli. Adesso sarà compito di Duncan convincere mister Italiano, ma magari già domenica contro i rossoblu, e tornare ad essere una pedina fondamentale del centrocampo viola.