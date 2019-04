DUBBI A CENTROCAMPO IN ATTESA DEL METEO

La Fiorentina ieri si è allenata nel gelo dei Campini in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Seduta intensa tanto quanto il freddo percepito dai giocatori, per l'occasione vestiti quasi da sciatori. Stamani, prima della conferenza stampa di mister Delio Rossi in programma alle 13.15, la Fiorentina si ritroverà nuovamente al Centro Sportivo per l'allenamento di rifinitura, quello in sostanza che scioglierà i pochi dubbi presenti nella testa del tecnico viola in vista della sfida ai friulani di Guidolin, che all'andata tennero saldamente in mano la partita per quasi tutti i 90 minuti di gara nonostante l'impegno di Europa League a cui andarono incontro il giovedì precedente al match coi viola.

Pochi dubbi per Rossi, dicevamo. Dopo la buona prova contro il Siena, infatti, il mister romagnolo sembrava intenzionato a riproporre lo stesso undici anche contro il Bologna. Il derby dell'Appennino, poi, tutti sanno com'è andato. Ma oggi è di nuovo vigilia di campionato, e le idee di Rossi sono le stesse di una settimana fa. Indirizzate alla ricerca della continuità di gioco, ma soprattutto, in questo momento della stagione, di risultati. Ed ecco che davanti a Boruc toccherà nuovamente al trio che tanto bene sta facendo da inizio campionato ad oggi: l'intesa e la solidità raggiunta da Gamberini, Natali e Nastasic, infatti, sembrano essere una delle poche note liete di questa tribolata stagione. A centrocampo, certi del posto Montolivo e Behrami. Proprio lo svizzero, dopo le voci di mercato circolate in questo gennaio, è sempre più uomo squadra di questa Fiorentina. Al loro fianco, uno fra Lazzari e Salifu. Seguendo le indicazioni della settimana dovrebbe toccare nuovamente a Lazzari, ma il dinamismo del ghanese potrebbe risultare molto utile per contrastare il forte centrocampo bianconero. Rossi ci sta pensando, e molto dipenderà da chi dei due giocatori starà meglio. Sugli esterni agiranno Cassani e probabilmente Pasqual, uno di quelli considerati sempre e comunque affidabili. Cosa che, per il momento, non si può dire di Vargas, che però non è ancora del tutto fuori dai giochi. In attacco, invece, tutto deciso: Jovetic, l'uomo simbolo assieme a Behrami di questa opaca Fiorentina, sarà affiancato da Amauri. Se l'italo brasiliano avrà la stessa voglia, la stessa fame di campo vista contro il Siena, allora presto arriverà anche il gol. Le sensazioni della prima partita giocata insieme dai due attaccanti sono state positive, e col tempo l'intesa (e la forma fisica) non potrà far altro che affinarsi.

Queste le idee della vigilia di Delio Rossi. Per domenica, però, sono attese temperature rigidissime, e per oggi sono in programma possibili nevicate. Non l'ideale per seguire una partita di calcio in sicurezza negli arcaici stadi italiani. Dal comune di Firenze si dicono più che possibilisti sullo svolgimento della partita, ma ancora non c'è niente di certo. Per questo, alla fine, le ipotesi di formazione potrebbero anche non trasformarsi in realtà.