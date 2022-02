DOVERI, Con la Dea non porta bene. Ma lo score...

Sarà il signor Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere la sfida di domenica all’ora di pranzo tra Fiorentina e Atalanta. Gli incroci tra il fischietto nato a Volterra e i viola sono in un sostanziale equilibrio, visto che i numeri parlano di 13 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione Biraghi e compagni hanno già incontrato Doveri nell’ultimo turno del 2021, ovvero nel pareggio in rimonta per 1-1 a Verona. Nello score dell’arbitro classe ’77 c’è già una sfida tra Fiorentina e Atalanta diretta in passato, ovvero quella - giocata però a Bergamo - del 29 aprile 2012, quando i viola persero per 2-0. Doveri ha diretto l’Atalanta 24 volte come i viola e il bilancio parla di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.