DODÔ, Il profilo del terzino di spinta accostato ai viola

È passata solo una settimana dalla fine del campionato, eppure in casa Fiorentina è già in atto la programmazione del mercato estivo. Pradè e Barone cercheranno di allestire una rosa pronta a giocare su più fronti, facendo i conti con alcuni possibili addii. Uno di questi, che pare ormai certo, è quello di Alvaro Odriozola, che con la sua partenza lascia un buco da tappare sulla corsia di destra, e in casa viola si sta già pensando al possibile sostituto. Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Dodô. Ma chi è esattamente il terzino che piace alla società viola?

Brasiliano classe 1998, si affaccia al calcio dei grandi a soli 18 anni, quando debutta in patria con il Coritiba, disputando due campionati e anche la Copa Sudamericana, l'equivalente dell'Europa League. Nel 2017 passa allo Shakhtar Donetsk, dove eccezion fatta per la stagione 2018/19 nella quale gioca in Portogallo col Vitoria Guimaraes, disputa 4 stagioni, nelle quali colleziona quasi 100 presenze, 26 delle quali in campo internazionale tra Europa e Champions League. Terzino di spinta, molto propenso alla corsa e alla sovrapposizione, nelle ultime due annate certifica il suo rendimento sfornando in campionato prima 7 e poi 4 assist.

Giocatore anche molto corretto e disciplinato poiché in carriera ha collezionato solamente un cartellino rosso. Le sue caratteristiche potrebbero essere adatte al calcio offensivo di Italiano? A questa domanda ha riposto ai microfoni di FV il preparatore atletico proprio dello Shakhtar, Carlo Nicolini, che ha detto come Dodo potrebbe fare al caso della formazione proprio in merito all'idea di gioco del suo allenatore. Sicuramente, come specificato prima, è un profilo che porterebbe esperienza internazionale, cosa che a Firenze sarà fondamentale in vista della prossima stagione, quando la squadra viola giocherà il playoff per accedere alla Conference League.