DIRITTI TV, Club divisi, assemblea salta: il punto

Club di serie A spaccati sui diritti tv e così questa mattina è saltata l'assemblea di Lega, in call conference, che aveva come argomento proprio l'assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio (21-24). Come è noto, sette club, Fiorentina, Juve, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Inter, avevano chiesto in una lettera al presidente Dal Pino di votare "senza indugio" oggi. Sarebbe però stato già difficile raggiungere un verdetto, con Dazn favorita, visto che i club non si trovano d'accordo e serve una maggioranza di 14 voti su 20.

Ma un altro blocco di 9 club, contrari a decidere subito e più favorevoli a Sky che, ricordiamo, ha presentato un'offerta minore rilanciando però nelle ultime ore, non si è presentato (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino), facendo venire meno il quorum minimo per costituire l'assemblea. Tutto è rimandato dunque alla prossima settimana quando era stata già fissata un'altra data, ma il dibattito sembra ancora più aperto che mai, come ieri aveva sottolineato anche il presidente blucerchiato Ferrero dichiarando che per decidere serve più tempo. Proprio la Samp è una delle società favorevoli a trattare anche con il consorzio dei fondi pronti a entrare nella Lega Serie A e costituire una nuova media company. Come è noto le offerte delle tv scadono il 29 marzo.

Il presidente della Lega Dal Pino all'uscita dalla sede della Figc dove si era recato per un incontro con il presidente Gravina si è detto dispiaciuto della spaccatura dei club: "Spiace riscontrare una differenza di vedute tra i Club in un momento così importante. Soprattutto dopo che per mesi siamo riusciti a collaborare con successo, creando le condizioni affinché l'asta dei diritti televisivi domestici raggiungesse un ottimo risultato. Le offerte ottenute sono certamente frutto degli ultimi mesi trascorsi a lavorare tutti uniti nella stessa direzione, suscitando interesse intorno al nostro torneo e facendone emergere l'appetibilità. Con questo bando abbiamo dimostrato che la Serie A ha un grande valore, e prova ne è che il campionato continua ad attrarre importanti investitori esteri. Sono certo che presto verranno superate le divisioni che hanno creato questa situazione"