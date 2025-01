DIONISI, Una sola vittoria per i viola: ecco chi è l'arbitro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La partita in programma lunedì sera alle 20:45 tra Monza e Fiorentina, sarà diretta da Federico Dionisi, clase '88 della sezone dell'Aquila.

I precedenti viola con il direttore di gara? Negativi. La Fiorentina, su 5 presenze con l'arbitro abruzzese, ha raccolto solo una vittoria nel match interno del 2021 contro la Sampdoria (3-1). Seguono due pareggi contro Bologna e Spezia e due sconfitte contro Torino ed Empoli.

Interessante sottolineare come Manganiello non abbia mai estratto un cartellino rosso diretto nei confronti dei gigliati.

Positivi i precedenti con il Monza: l'unico successo in stagione è stato proprio con la direzione di gara da parte di Dionisi.

