DI SOMMA A FV, Parisi un affare ma c'è un problema

L'ex dirigente dell'Avellino Salvatore Di Somma ieri ha parlato a FirenzeViola.it di uno dei talenti che piacciono alla Fiorentina, il laterale sinistro Fabiano Parisi che scoprì proprio in Campania: "Non è solo un grandissimo giocatore tecnicamente ma ha anche una personalità molto forte. È molto giovane ma in queste stagioni ha già dimostrato tanto. Chi lo prende farà un grandissimo affare, ne sono sicuro." L'unico elemento problematico secondo il dirigente sarebbe la convivenza con Biraghi (CLICCA QUI).