DESOLATI A FV, Cabral? L'importante è che segni

Claudio Desolati, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato in esclusiva a FirenzeViola.it il possibile colpo Arthur Cabral dei viola: “L’importante è che faccia gol, perché poi si fa presto a cambiare idea. Oggi contano i gol, poi abbiamo anche un bravo allenatore. Vedremo, l’importante è che la Fiorentina continui a fare bene, visto che non stava accadendo solo grazie a Vlahovic ma pure grazie ai suoi compagni”.

