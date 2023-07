DERBY INGLESE PER IGOR: IL BRIGHTON SUPERA IL FULHAM

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Spunta un'altra pretendente per Igor: sul centrale brasiliano, presente all'avvio della preparazione al Viola Park ma da tempo in partenza da Firenze, da registrare anche il forte interessamento del Brighton di Roberto De Zerbi. i seagull sono alla ricerca di un difensore centrale ed hanno puntato il brasiliano, la cui avventura in viola sembra essere irrimediabilmente compromessa dopo la negativa serata di Praga.

La Fiorentina vuole cedere Igor, ma a determinate condizioni: sulla richiesta di circa 25 milioni del club di Commisso si è già infranta la corte del Fulham, l'altra squadra inglese che è sulle tracce del difensore. Pare sempre più improbabile però che qualche club possa spingersi vicino alle cifre richieste dalla Fiorentina e così è possibile che Pradé ed i suoi abbassino il tiro.

Le novità di giornata riportano infatti di come siano stati avviati i primi contatti tra la dirigenza del Brighton e quella della Fiorentina, oltre che con l'entourage del brasiliano; gli inglesi potrebbero portare sul piatto 15 milioni più bonus, un'offerta decisamente inferiore al prezzo inizialmente fissato dai viola ma comunque abbastanza elevato da spingere la Fiorentina a ragionare sull'affare.

La fase di riflessione potrebbe durare però poco: nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti e la sensazione è che, in caso di apertura dei viola, l'operazione si possa chiudere anche in 24-48 ore. L'altra pretendente diretta, il Fulham come detto, resta alla finestra. Nel derby di Premier per Igor è il Brighton, appena sceso in campo, ad essere in vantaggio.