DERBY IBERICO E CORTEGGIAMENTI INGLESI: AMRABAT EPICENTRO DEL MERCATO DELLA FIORENTINA

Sarà una lunga estate. Sofyan Amrabat è l’epicentro del mercato della Fiorentina: siamo solo al 19 giugno e giorno dopo giorno continuano a rimbalzare voci di interessi nei confronti del marocchino.

È ormai noto ai più il gradimento del Barcellona per l’ex Verona. Così come è noto ai più il forcing che i blaugrana portarono per il centrocampista tutto muscoli di Italiano lo scorso gennaio, con Amrabat che provò a forzare la mano nell’ultimo giorno del mercato di riparazione. Seguirono le scuse del centrocampista nei confronti della squadra e del club, la cui volontà ferrea fu decisiva per la permanenza in viola del marocchino fino a fine stagione. Facile pensare che il club di Joan Laporta possa quindi tornare alla carica durante l’estate, Liga permettendo, vista la situazione economica che vede coinvolto il Barcellona, obbligato a rientrare nei paletti finanziari imposti dalla lega del presidente Tebas.

Ma non c’è solo il club catalano, tra quelli iberici, sulle tracce del numero 34 viola. Come riportava stamani As, anche l’Atletico Madrid preme per accaparrarsi il mediano del Marocco, fiducioso che il costo del cartellino possa scendere sotto i 20 milioni di euro dato il solo anno di contratto ancora in vigore con la Fiorentina, che ha fissato invece una valutazione iniziale di 30 milioni.

Non mancano però le attenzioni anche dal resto dell’Europa, con i colleghi di TMW che rilanciavano di un interesse del West Ham data la quasi certa partenza di Declan Rice, perno degli Hammers e della nazionale inglese oggetto del desiderio dei maggiori top club europei. Ai londinesi si affianca anche il Nottingham Forrest, anche se rimane difficile immaginare uno spostamento di Amrabat in una piazza sicuramente meno appetibile di quelle sopra citate, specie di quelle spagnole.

In ogni caso il mercato è ancora lunghissimo e avrà tanto da dire. La Fiorentina, nel frattempo, osserva l’evolversi della situazione e studia i possibili sostituti, i cui nomi più in voga sono al momento quelli di Maxime Lopez e Salvatore Esposito.