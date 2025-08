Beltran non ha deciso sul Flamengo ma c'è apertura a riflettere

Non si è ancora deciso ma dopo l'iniziale freddezza nei confronti dell'ipotesi Flamengo, nelle ultime ore Lucas Beltran ha aperto alla possibilità di lasciare Firenze e trasferirsi a Rio de Janeiro. Come noto, l'accordo tra Fiorentina e club rubro-negro c'è già da giorni sulla base di 12 milioni più 3 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo, però il giocatore non ha detto sì e anzi, alla prima proposta aveva educatamente declinato.

Davanti al sì della Fiorentina e alle insistenze del Flamengo però Beltran ora sta seriamente riflettendo se accettare l'offerta e mettere fine alla sua avventura in Italia. Entro i prossimi giorni dovrebbero arrivare aggiornamenti anche su questo fronte, con la Fiorentina che spera in questa entrata per poter avere altro denaro da spendere sul mercato.

