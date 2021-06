DE SISTI A FV, L'Europeo sia un vanto per Castrovilli

Giancarlo "Picchio" De Sisti, ex calciatore ed allenatore viola, nell'intervista di ieri a Firenzeviola.it è tornato sull'Europeo last-minutre per Castrovilli: "Deve essere motivo di vanto. Una bella soddisfazione. Inoltre è un piacere e un onore per la Fiorentina e per Castrovilli essere convocato, seppur in sostituzione di Pellegrini. Spero possa far parte di qualche spezzone di partita".