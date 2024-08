DALLA PAURA AL MERCATO: ALTRE 24 ORE DI APNEA VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un sorteggio che sembrava - sulla carta - favorevole si stava per trasformare in uno dei peggiori film di Dario Argento. Protagonisti Raffaele Palladino e la sua Fiorentina che escono vincitori dalla Pancho Arena di Felcsut soltanto ai calci di rigore. I viola eliminano la Puskas Akademia e accedono ai gironi di Conference League per il terzo anno consecutivo ma da salvare, oltre al risultato favorevole, ci sono soltanto le prestazioni di De Gea e Kean. “Mi dispiace perché abbiamo regalato il primo tempo, la responsabilità è mia”, ha detto il tecnico viola al termine degli oltre 120 minuti che hanno tenuto con il fiato sospeso una tifoseria intera, che alla fine promette: “Non sono un integralista, cercherò tutte le soluzioni possibili per far giocar bene la Fiorentina e portarla alla vittoria” (QUI le parole complete)

Quarto pareggio di fila - Nonostante la vittoria ai calci di rigore, per gli almanacchi quello di questa sera resta comunque un pareggio: il quarto di fila dopo quelli maturati nella gara di andata in Coppa e contro Parma e Venezia in campionato. Un risultato ottenuto grazie ad un sempre più straripante Moise Kean, autore di un altro bellissimo gol nella competizione internazionale, e ad un David De Gea in modalità vecchi tempi del Manchester United. Il portiere spagnolo è stato l’assoluto protagonista della gara con una serie di parate decisive nel corso dei 120 minuti e con il rigore respinto al capitano dei padroni di casa Roland Szolnoki. Una prova che ha tenuto a galla i suoi, nonostante la doppia inferiorità numerica per quasi trenta minuti.

Le ultime 24 ore di mercato - Acciuffato il passaggio del turno, adesso per Pradè e soci è il momento di tirare un sospiro di sollievo e rigettarsi a capo fitto sul mercato, dove tra meno di 24 ore il gong segnerà la fine delle trattative. Quella più calda riguarda Sofyan Amrabat, ormai ad un passo dal salutare la Fiorentina per accasarsi al Fenerbahce. “ Voglio ringraziare Amrabat perché è un grande uomo che si è messo a disposizione dal primo giorno, anche oggi è rimasto in campo per 120 minuti dando tutto per questa maglia. I tifosi della Fiorentina dovrebbero ringraziarlo". Ha detto Palladino al termine della sfida. Parole che sanno di addio, dette in maniera neanche troppo velata. Al suo posto il club gigliato potrebbe tentare un doppio colpo in entrata: il primo porta in Croazia dal talentuosissimo centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria Baturina; l’altro potrebbe essere uno tra Folorunsho o Bove, rispettivamente in uscita da Napoli e Roma. I fuochi d’artificio finali non sarebbero però finiti qui, con Robin Gosens che potrebbe tornare d’attualità dopo che nelle scorse ore la trattativa si era raffreddata. Staremo a vedere, certo è che stasera tutti faranno i sogni un po’ più tranquilli.