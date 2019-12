DALL'ESORDIO CON MONTELLA AL FLOP IN PREMIER: CHI È CUTRONE

La Fiorentina stringe per Patrick Cutrone. Potrebbe essere l'ex Milan il primo rinforzo invernale per la squadra viola, in cerca di qualcuno oltre a Iachini in grado di farla risalire da posizioni di classifica preoccupanti. L'intesa con il Wolverhampton è vicina anche se non ancora definita. Ma l'assenza del giocatore anche dalla panchina degli Wolves ieri sera contro il Liverpool è un indizio da non sottovalutare. E la storia di Cutrone potrebbe incrociarsi di nuovo con la maglia viola, questa volta non più da avversario.

Lui che fu fatto esordire in Serie A - pensa un po' - da Vincenzo Montella il 21 maggio 2017, a 19 anni, dopo essersi fatto notare fin dall'età di 8 nel settore giovanile del Milan. Da quel momento ha vissuto mesi magici, che hanno portato i rossoneri a confermarlo nella rosa della stagione successiva e a prendere spesso e volentieri il posto di Kalinic e Andrè Silva al centro dell'attacco. I 18 gol, di cui 10 in campionato, dimostrano che almeno per il classe '98 la scelta ha pagato, in una stagione che lo vide protagonista per un gol decisivo in un derby contro l'Inter.

Le prestazioni non si ripetono però la stagione successiva, con Higuain e Piatek che gli chiudono la strada verso il campo. Anche se riesce a raggiungere l'obiettivo di essere il giocatore italiano più giovane a raggiungere 10 gol nelle coppe europee, in estate arriva il trasferimento al Wolverhampton per una cifra di 18 milioni più bonus, con un saluto leggermente polemico nei confronti di chi non ha voluto credere in lui (leggi qui).

Il presente racconta che al giro di boa della stagione Cutrone ha giocato solo 12 partite in Premier League per 291' complessivi, segnando due gol contro Chelsea e West Ham. Anche per questo la volontà del giocatore è chiara: salutare il Regno Unito e tornare in Italia. E la Fiorentina è pronta ad accoglierlo per formare con Vlahovic una coppia d'attacco tutta giovane ed elettrica. Con buona pace di chi chiedeva un attaccante esperto: il mercato non propone grosse alternative e la società viola ha deciso di stringere su Cutrone, bomber con la voglia di rilanciarsi. Vedremo se la trattativa andrà in porto.